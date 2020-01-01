Одесса сенсационно обыграла чемпиона Суперлиги

Одесситы смогли прервать свою четырехматчевую серию без побед, обыграв Днепр.

Сегодня, 12 января состоялся очередной поединок регулярного чемпионата Суперлиги, в котором Одесса обыграла Днепр со счетом 82:71.

Команды в низком темпе начали встречу, но все же смогли разыграться к концовке первой четверти, что принесло успех хозяевам с преимуществом в четыре очка. Во второй четверти игра проходила в том же ключе, но на этот раз днепряне смогли отыграть одно очко. В третьей четверти была зафиксирована ничья со счетом 18:18, что означало, что в заключительном отрезке у хозяев перевес в три балла.

Тем не менее, Одесса смогла развить это преимущество до девяти очков и прервать свою серию из четырех матчей без побед. Для чемпиона Украины Днепра - это поражение стало третьим в сезоне и вторым кряду.

Одесса - Днепр ФБУ

Одесса — Днепр 81:72 (20:16, 17:18, 18:18, 26:20)

Одесса: Юрий Кондраков (12 очков + 5 передач), Клим Артамонов (15 очков), Рамел Браун (10 очков + 12 подборов), Антон Давидюк (7 очков), Дилэйни Блэйлок (12 очков) – старт; Вадим Прокопенко (11 очков + 5 подборов), Денис Носков (14 очков + 7 подборов).

Днепр: Анатолий Шундель (5 очков), Станислав Тимофеенко (12 очков + 6 подборов), Иссуф Санон (20 очков), Джаред Террелл (8 очков), Вячеслав Кравцов (6 очков) – старт; Грегори Коломойский (2 очка), Максим Корниенко (6 очков + 10 подборов), Вячеслав Бобров (9 очков + 8 подборов), Дмитрий Глебов (4 очка).

Вашему вниманию результаты матчей NBA за 12 января.