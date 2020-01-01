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Будивельник уверенно одолел Николаев в Суперлиге

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Киевляне выиграли второй матч подряд.
Николаев – Будивельник
Николаев – Будивельник
ФБУ

Будивельник одержал победу над Николаевом в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

Самым результативным в игре с 28 очками стал защитник Будивельника Гейб Дево.

Николаев – Будивельник – 80:92 (13:22, 21:18, 16:25, 30:27)

Николаев: Омоэра (16 очков + 2 подбора + 4 передачи), Колтер (5 + 4 подбора + 4 передачи), Дубоненко (14 + 1 подбор + 2 передачи), Эдриан (19 + 11 подборов + 2 передачи), Эдж (7 + 2 подбора), Конате (10 + 6 подборов).

Будивельник: Девое (28 очков + 8 подборов + 6 передач), Анисимов (19 + 13 подборов + 1 передача), Бертт (9 + 2 подбора + 5 передач), Джонсон (16 + 6 подборов + 2 передачи, Кожемякин (6 очок + 1 подбор).

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Теги: Будивельник, Николаев, Суперлига, баскетбол
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