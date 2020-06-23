Экс-игрок Одессы и Николаева скончался в 41-летнем возрасте

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной смерти спортсмена.

Бывший баскетболист украинских клубов Одесса и Николаев и Джастин Лав ушел из жизни в возрасте 41 года.

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Как сообщает Heraldpubs, мужчину обнаружили в кампусе средней школы в Маскауте в очень плохом состоянии. После этого его доставили в больницу, где он и умер. Пока неизвестно, что именно послужило причиной смерти Лава.

Отметим, что за Одессу Джастин играл с 2008 по 2010 годы, а потом - с 2012 по 2014 годы. Также в период с 2010 по 2012 годы баскетболист выступал за Николаев.

Ранее сообщалось, что скончался основатель Портленда Гарри Гликман.