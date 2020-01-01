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ФБУ определилась с датой Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

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Представители ФБУ также определили дату начала нового сезона Суперлиги.
Кубок Украины по баскетболу
Кубок Украины по баскетболу
ФБУ

Сегодня, 23 июня, Исполком Федерации баскетбола Украины провел онлайн-совещание, в рамках которого были определены важные вопросы.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, было решено, что Финал четырех Кубка Украины-2020 состоится 3-4 октября. Выступать в решающих матчах будут Днепр, Химик, Киев-Баскет и Одесса.

Также было решено, что новый сезон Суперлиги начнется через неделю после Финала четырех.

Ранее сообщалось, что ФБУ приняла решение досрочно завершить чемпионат Украины.

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Теги: Финал четырех, Украина, баскетбол, Суперлига, ФБУ
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