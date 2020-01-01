Состоялся Матч всех звезд баскетбольной Суперлиги.

Звезды Легиона обыграли Звезд Украины в Матче всех звезд Суперлиги ФБУ

Сегодня, 1 февраля, в киевском Дворце Спорта состоялся Матч всех звезд украинской Суперлиги, в котором встретились Звезды Легиона и Звезды Украины.

Победу в этом противостоянии одержала команда Звезд Легиона со счетом 126:119. MVP Матча всех звезд-2020 стал игрок из Днепра Генри Дугат, который за 20 минут на паркете набрал 14 очков, совершил 8 подборов и 9 передач.

Звезды Легиона обыграли Звезд Украины ФБУ

Отметим также, что в индивидуальных конкурсах награды получили исключительно украинские баскетболисты. Так, игрок Киев-Баскета Максим Пустозвонов стал победителем в конкурсе трехочковых, обыграв Брюса Месси из Одессы.

Максим Пустозвонов ФБУ

Партнер Пустозвонова по команде, Павел Крутоус, выиграл в конкурсе слэм-данков, переиграв американца Квентина Петерсона из Николаева.

Павел Крутоус ФБУ

Защитник Николаева Максим Луценко стал победителем конкурса мастерства, выиграв в финале у Брюса Месси.

Максим Луценко ФБУ

Ранее сообщалось, что украинец Святослав Михайлюк сыграет в звездном уик-энде НБА.