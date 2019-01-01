Стало известно, кто попал в расширенный список сборной Украины на отбор к Евробаскету

Поединки будут сыграны в середине февраля.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис вместе со своим тренерским штабом определились с расширенным составом мужской национальной сборной Украины.

В список вошли 22 игрока, из которых 16 человек приедут на сбор в Киев, а в финальную заявку попадут лишь 12 баскетболистов.

Сборная Украины сыграет против Австрии (выездной матч, 20 февраля) и Венгрии (23 февраля в Запорожье) в рамках первых матчей квалификации к Евробаскету-2021

Защитники: Денис Лукашов, (Прометей) Виталий Зотов, (Николаев), Илья Сидоров, (Прометей), Иссуф Санон, (Днепр), Александр Мишула, (Меркезефенди, Турция), Максим Закурдаев, (Днепр), Кирилл Марченко, (Химик), Александр Липовый, (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк, (Киев-Баскет).

Форварды: Иван Ткаченко, (Черкасские Мавпы), Павел Крутоус, (Киев-Баскет), Максим Пустозвонов, (Киев-Баскет), Артем Ковалев, (Химик), Александр Беликов, (Черкасские Мавпы), Андрей Войналович, (Химик), Вячеслав Бобров, (Фуэнлабрада, Испания), Сергей Павлов, (Киев-Баскет), Владимир Герун, (Уникаха, Испания).

Центровые: Вячеслав Петров, (Киев-Баскет), Артем Пустовой, (Барселона, Испания), Вячеслав Кравцов, (Неофиникс, Япония), Владислав Коренюк, (Киев-Баскет)

Ранее сообщалось, что состоится Матч звезд украинской Суперлиги.