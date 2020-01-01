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Стали известны стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги

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1 февраля состоится Матч всех звезд украинской Суперлиги.
Матч всех Звезд
Матч всех Звезд
ФБУ

В субботу, 1 февраля, в киевском Дворце спорта состоится Матч всех звезд украинской Суперлиги, об этом сообщает ФБУ.

В поединке по регламенту сыграют Сборная звезд Украины и Сборная звезд Легиона.

Сборная звезд Украины: Максим Луценко (Николаев, 25%), Кирилл Марченко (Химик, 18%), Алексей Онуфриев (Николаев, 12%), Андрей Войналович (Химик, 17%), Макс Конате (Прометей, 19%).

Сборная звезд Украины
Сборная звезд Украины
ФБУ

Сборная звезд Легиона: Генри Дугат (Днепр, 12%), Квентин Питерсон (Николаев, 38%), Киндал Хилл (Киев-Баскет, 14%), Саед Хаджифейзович (Черкасские Мавпы, 13%), Рамел Браун (Одесса, 17%).

Сборная звезд Легиона
Сборная звезд Легиона
ФБУ

Стоит отметить, что в команде Легиона большое количество голосов получил центровой Николаева Кервин Бристол, но по регламенту соревнований в одной команды могут быть представлены только три игрока в стартовых пятерках.

Также стали известны имена тренеров: командой Украины будут руководить главные тренеры Днепра Денис Журавлев и Химика Виталий Степановский.

Тренерами звезд Легиона будут латвийцы Карлис Муйжниекс (Прометей) и Айнарс Багатскис (Киев-Баскет).

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Теги: ФБУ, Суперлига, Матч всех звезд, баскетбол
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