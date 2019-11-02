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Суперлига: Химик обыграл Николаев

Комментариев: 1
Николаев на выезде проиграл Химику.
Химик обыграл Николаев
Химик обыграл Николаев
ФБУ

В субботу, 2 ноября, Химик дома обыграл Николаев в матче Суперлиги.

Химик – Николаев – 77:65 (18:22, 18:22, 25:9, 16:12) 

Николаев: Зотов 14 + 6 передач, Луценко 18 + 7 подборов, Давидюк 5, Приймак11 + 6 подборов, Бристол 4 - старт; Онуфриев 8, Мещеряков 0, Хохоник 0, Юрченко 0, Адедиран 5.

Химик: Вильямс 15, Войналович 17, Марченко 2, Ковалев 14 + 6 подборов, Угба 6 - старт; Рябчук 0, Рахимшаиков 0, Козак 0, Горобченко 0, Салливан 20 + 13 подборов.

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Теги: Химик, Николаев, Суперлига
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.11.2019, 17:34
Оценка:  0
гость
Сегодня, возле Владивостока взорвался танкер. Помолимся за то, чтобы вся еб...а..ная русня сдохла!!!
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