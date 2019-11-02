Суперлига: Химик обыграл Николаев
Николаев на выезде проиграл Химику.
В субботу, 2 ноября, Химик дома обыграл Николаев в матче Суперлиги.
Химик – Николаев – 77:65 (18:22, 18:22, 25:9, 16:12)
Николаев: Зотов 14 + 6 передач, Луценко 18 + 7 подборов, Давидюк 5, Приймак11 + 6 подборов, Бристол 4 - старт; Онуфриев 8, Мещеряков 0, Хохоник 0, Юрченко 0, Адедиран 5.
Химик: Вильямс 15, Войналович 17, Марченко 2, Ковалев 14 + 6 подборов, Угба 6 - старт; Рябчук 0, Рахимшаиков 0, Козак 0, Горобченко 0, Салливан 20 + 13 подборов.
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