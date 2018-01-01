Мишула продолжит карьеру в Турции

Игрок сборной Украины перебрался в Меркезефенди.

Защитник сборной Украины и Днепра Александр Мишула согласовал контракт с турецким клубом Меркезефенди, сообщает ФБУ.

27-летний Мишула является воспитанником Днепра и провел в родном клубе всю взрослую карьеру. Мишула был участником трех чемпионатов Европы в составе сборной Украины, а также чемпионата мира-2014. В прошлом сезоне Суперлиги он набирал 16,2 очка + 4,3 передачи.

Меркезефенди — клуб из города Денизли, который в первый же сезон своего существования выиграл третий по рангу дивизион чемпионата Турции и поднялся дивизионом выше. В этом сезоне клуб ставит перед собой задачу выхода в элиту.