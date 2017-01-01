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Кубок Украины по баскетболу: Днепр, Мавпы и Политехник - в Финале четырех

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Определились все участники финала четырех Кубка Украины.
Кубок Украины по баскетболу: Днепр, Мавпы и Политехник - в Финале четырех

В субботу стали известны все участники Финала четырех Кубка Украины. Ранее первым до этой стадии добрался БК Одесса, а теперь определены еще три участника.

Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 76:69 (26:16, 20:22, 13:11, 17:20 ) (первый матч 109:91 в пользу Черкасских Мавп)

Химик - Политехник 90:76 (25:20, 20:20, 24:18, 21:18) (первый матч 87:72 в пользу Политехника)

Днепр - Запорожье 103:86 (15:25, 42:18, 14:21, 32:22) (первый матч 73:70 в пользу Днепра)

Отметим, что по итогам матча Киев-Баскета с Черкасскими Мавпами киевляне подали протест из-за одного из моментов игры, в котором соперник превысил разрешенное число легионеров на площадке. Не исключено, что Черкасские Мавпы будут дисквалифицированы.

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