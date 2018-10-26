Запорожье вырвало победу у Одессы

Одесса в равном поединке не смогла одолеть Запорожье.

Запорожье на последних секундах матча вырвало победу у Одессы в матче Суперлиги.

Первые очки команды успели набрать уже в первые 20 секунд встречи, а на перерыв команды ушли со счетом 29:26 в пользу одесситов.

Активную борьбу команды продолжили и во второй четверти и уже в концовке периода команда из Запорожья смогла сравнять счет - 52:52.

Равной оказалась и третья четверть, которая завершилась 66:67. Решающей стала последняя десятиминутка, в которой преимущество все время переходило от одной команды к другой. На последних секундах одесситы имели шанс перевести матч в овертайм, реализовав трехочковый, но не смогли этого сделать.

Таким образом, Запорожье одержало победу в пятом матче кряду.

Суперлига

Одесса – Запорожье 94:97 (29:26, 23:26, 14:15, 28:30)

Одесса: Витолс (8 + 3 перехвата – 5 потерь), А. Прокопенко (4 + 4 передачи), Беликов (22 + 3 перехвата), Хелманис (14 + 4 передачи), Тищенко (4 + 7 подборов) – старт; Ал. Щепкин (23), Пустозвонов (8), Шеляковс (9 + 7 подборов), Ткачук (2 + 7 передач), Р. Кривич

Запорожье: Холтон (23 + 4 передачи + 3 перехвата), Кондраков (10), Мироненко (3), К. Хилл (19 + 8 подборов), Буц (2) – старт; Трент (23 + 4 перехвата – 5 потерь), Тарасенко, Овдеенко (13), В. Анисимов (4 + 2 блок-шота)