Паркет украинских баскетбольных клубов Николаев и Нико-Баскет залит водой.

На арене Надежда в Николаеве протекла крыша.

Домашний паркет Николаева и Нико-Баскета приблизительно на треть залит водой.

Из-за некачественной работы подрядчиков, которые занимались ремонтом, во время сильных дождей протекла крыша сооружения, и пострадала значительная часть паркета.

“Водой залито около 30-ти процентов дорогостоящего паркета. Думаю, что мы уже не сможем его спасти. Последствия будут понятны после того, как высохнет вода“, - сказал главный тренер Нико-Баскета Валентин Берестнев.

28 октября на арене должен состоятся матч женской Высшей лиги.