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Николаев может остаться без домашней арены

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Паркет украинских баскетбольных клубов Николаев и Нико-Баскет залит водой.
Арена Надежда
Арена Надежда
svidok.info

На арене Надежда в Николаеве протекла крыша.

 

Домашний паркет Николаева и Нико-Баскета приблизительно на треть залит водой.

Из-за некачественной работы подрядчиков, которые занимались ремонтом, во время сильных дождей протекла крыша сооружения, и пострадала значительная часть паркета.

“Водой залито около 30-ти процентов дорогостоящего паркета. Думаю, что мы уже не сможем его спасти. Последствия будут понятны после того, как высохнет вода“, -  сказал главный тренер Нико-Баскета Валентин Берестнев.

28 октября на арене должен состоятся матч женской Высшей лиги.

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Теги: баскетбол, Суперлига, Николаев, Нико-Баскет
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Источник: XSPORT

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