Суперлига: Черкасские Мавпы уступили Химику

Южненский клуб выиграл домашний матч над действующими чемпионами.

Химик встретился с Черкасскими Мавпами в матче третьего тура регулярного чемпионата Суперлиги.

Команды начали матч результативно и в первую десятиминутку набрали 50 очков на двоих.

Во второй десятиминутке Химик переломил ход игры. Совершив рывок игроки южненского клуба ушли на большой перерыв с преимуществом в 10 очков.

Позже черкасская команда догнала своих соперников и довела счет до ничейного, однако Химик сохранил преимущество в 10 очков перед заключительным отрезком игры.

В результате южненцы имели преимущество на протяжении всей четверти и довели матч до уверенной победы над чемпионом - 93:76.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Химик - Черкасские Мавпы 93:76 (23:27, 26:12, 22:22, 22:15)

Химик: Эдвин 21 + 7 подборов + 4 передачи, Павлов 15 + 7 подборов, Антипов 11 + 5 подборов, Рябчук 9, Войналович 2 - старт, Джонс 15 + 4 подбора, Сидоров 14 + 6 передач - 4 потери, Мальчевский 6 + 7 подборов, Марченко 0, Ковалев 0

Черкасские Мавпы: Чумаков 16 + 3 подбора + 2 передачи, Кольченко 14 Янг 7 + 3 передачи - 3 потери, Ткаченко 6 - 3 потери, Скапинцев 0 - старт, Коукли 15 + 6 подборов, Отверченко 10 Артамонов 8 + 5 передач + 2 перехвата, Воевода 0, русловых 0, Мельник 0.