Переключиться на мобильную версию

Мишула рассказал, почему отказался от переезда в США

Комментариев: 0
Украинец хочет проявить себя в еврокубках.
Александр Мишула
Александр Мишула
FIBA

Защитник БК Днепр Александр Мишула объяснил, почему отказался от перехода в клуб американской D-лиги.

“Я хотел поехать в Америку. Но после того, как мы продвинулись в Кубке Европы FIBA и вышли в групповой этап, я взвесил шансы и решил, что для меня будет лучше здесь играть и показать себя в Европе, чем поехать в США и просто не играть.

У меня были предложения, где я бы выступал третьим-четвертым защитником в ротации. Лучше я продолжу здесь играть, стану прогрессировать и потом, может быть, поеду туда. Вполне возможно, что кто-то меня позовет из других европейских команд, если все будет получаться”,- приводит слова Мишулы basket.com.ua.

Напомним, что, помимо игрока Днепра, предложение из США поступило также баскетболисту Черкасских Мавп Александру Кобцу, который уже подписал соглашение с Вашингтоном.

Поделись:
Теги: баскетбол, Днепр, Александр Мишула
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь