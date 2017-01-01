Лучший центровой Суперлиги продолжит карьеру в Днепре

Днепр усилился экс-игроком Николаева.

Днепр подписал контракт с центровым Николаева Александром Кушнировым, сообщает официальный сайт клуба.

Детали перехода пока не разглашаются. Отметим, что в прошлом сезоне Кушниров набирал по 14.4 очка и совершал по 7.4 подбора за 26 минут в среднем за игру. Александр был признан лучшим центровым Суперлиги.

Игрок уже тренируется с командой и готовится к новому сезону. Свой первый матч он может сыграть 23 сентября в поединке за Суперкубок Украины.

Напомним, что Суперлига уже объявила состав участников на следующий сезон.

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