Суперлига объявила состав участников на следующий сезон
Федерация баскетбола Украины объявила состав участников Суперлиги на следующий сезон.
В чемпионате примут участие восемь коллективов. По сравнению с прошлым сезоном, произошло два изменения. В грядущем сезоне мы больше не увидим столичный Будивельник и БИПА-Одесса. Их места в сезоне займут Киев-Баскет и одесское Динамо.
Состав участников Супелиги 2018/19
БК Днепр
БК Киев-Баскет
БК Динамо Одесса
БК Авантаж-Политехник
БК Запорожье
БК Николаев
БК Химик
БК Черкасские Мавпы
Старт сезона запланирован на начало октября. Ориентировочная дата первого тура – 5 октября. Перед началом сезона будет разыгран Суперкубок, в котором встретятся Черкасские Мавпы и Днепр.
Напомним, что Будивельник подавал заявку на участие в Суперлиге предстоящего сезона, однако ФБУ ее отклонила.
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