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Суперлига объявила состав участников на следующий сезон

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В этом году зрители увидят в чемпионате двух новичков.
Участники Супелиги 2018/19
Участники Супелиги 2018/19
ФБУ

Федерация баскетбола Украины объявила состав участников Суперлиги на следующий сезон.

В чемпионате примут участие восемь коллективов. По сравнению с прошлым сезоном, произошло два изменения. В грядущем сезоне мы больше не увидим столичный Будивельник и БИПА-Одесса. Их места в сезоне займут Киев-Баскет и одесское Динамо.

Состав участников Супелиги 2018/19

БК Днепр
БК Киев-Баскет
БК Динамо Одесса
БК Авантаж-Политехник
БК Запорожье
БК Николаев
БК Химик
БК Черкасские Мавпы

Старт сезона запланирован на начало октября. Ориентировочная дата первого тура – 5 октября. Перед началом сезона будет разыгран Суперкубок, в котором встретятся Черкасские Мавпы и Днепр.

Напомним, что Будивельник подавал заявку на участие в Суперлиге предстоящего сезона, однако ФБУ ее отклонила.

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Теги: баскетбол, Суперлига, ФБУ
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