В этом году зрители увидят в чемпионате двух новичков.

Федерация баскетбола Украины объявила состав участников Суперлиги на следующий сезон.

В чемпионате примут участие восемь коллективов. По сравнению с прошлым сезоном, произошло два изменения. В грядущем сезоне мы больше не увидим столичный Будивельник и БИПА-Одесса. Их места в сезоне займут Киев-Баскет и одесское Динамо.

Состав участников Супелиги 2018/19

БК Днепр

БК Киев-Баскет

БК Динамо Одесса

БК Авантаж-Политехник

БК Запорожье

БК Николаев

БК Химик

БК Черкасские Мавпы

Старт сезона запланирован на начало октября. Ориентировочная дата первого тура – 5 октября. Перед началом сезона будет разыгран Суперкубок, в котором встретятся Черкасские Мавпы и Днепр.

Напомним, что Будивельник подавал заявку на участие в Суперлиге предстоящего сезона, однако ФБУ ее отклонила.

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