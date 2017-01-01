Украинец подпишет с Барселоной трехлетний контракт

Стали известны подробности перехода украинского баскетболиста в испанский клуб.

Украинский центровой Артем Пустовой подпишет контракт с Барселоной сроком на три года. За переход украинца из Обрадойро каталонцы заплатят 400 тысяч евро, сообщает Eurohoops.net.

За весь период выступлений за Барселону Пустовой сможет заработать 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне украинец набирал 11,1 очка, а также делал 5,9 подбора в среднем за игру.

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