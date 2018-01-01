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Украинский защитник покинул Монако

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Сергей Гладырь попрощался с командой.
Сергей Гладырь
Сергей Гладырь
instagram.com/s.gladyr

Защитник сборной Украины Сергей Гладырь решил покинуть Монако, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

"Еще одна глава моей баскетбольной карьеры закончилась. И я могу без всяких сомнений сказать, что это был лучший этап на данный момент. Мы не завоевали титул чемпиона Франции, но в целом то, что мы сделали с 3 лет, - огромный успех.

Я хочу сказать большое спасибо президенту и всей семье клуба Монако, тренерам и товарищам по команде. Огромное спасибо всем вам. У нас были подъемы и падения, но эти 3 года я буду помнить  всю жизнь. Самые большие слова благодарности болельщикам Монако. Спасибо за вашу поддержку - вы были потрясающими", - написал Гладырь.

В прошлом сезоне Монако дошел до финала Лиги чемпионов, где Гладырь стал лучшим игроком решающего матча, проигранного греческому АЕКу.

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Теги: Монако, Сергей Гладырь, баскетбол
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