Украинец отпраздновал победу вместе с Монако.

Игрок сборной Украины и французского Монако Сергей Гладырь помог своей команде одержать победу в заключительном матче чемпионата Франции.

Монако дома обыграл Бур (83:77). Гладырь вышел на старте поединка, получил 12 минут игрового времени и успел отличиться 11 очками (2/3 трехочковых, 5/5 штрафных), 4 отборами и 1 передачей при 1 фоле.

Таким образом, Монако занял первое место в турнирной таблице чемпионата Фарнции, одержав 25 побед при 9 поражениях.

Напомним, Гладырь стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

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