Украинец Гладырь выиграл регулярный чемпионат Франции
Украинец отпраздновал победу вместе с Монако.
Игрок сборной Украины и французского Монако Сергей Гладырь помог своей команде одержать победу в заключительном матче чемпионата Франции.
Монако дома обыграл Бур (83:77). Гладырь вышел на старте поединка, получил 12 минут игрового времени и успел отличиться 11 очками (2/3 трехочковых, 5/5 штрафных), 4 отборами и 1 передачей при 1 фоле.
Таким образом, Монако занял первое место в турнирной таблице чемпионата Фарнции, одержав 25 побед при 9 поражениях.
Напомним, Гладырь стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил