Определены лучшие игроки сезона в украинской Суперлиге.

В Черкассах завершилась финальная серия Суперлиги, по итогам которой новыми чемпионами Украины стали Черкасские Мавпы.

После завершения третьего матча серии награды получили не только команды, но и игроки, которым были вручены индивидуальные награды.

Лучшими разыгрывающим и центровым сезона были признаны Деррик Колтер и Александр Кушниров соответственно.

Баскетболист Днепра Александр Мишула признан лучшим атакующим защитником, а Станислав Тимофеенко - капитан финалистов - признан лучшим мощным форвардом чемпионата.

Владимир Конев с Черкасских Мавп стал лучшим легким форвардом сезона Суперлиги, а MVP - самым полезным игроком чемпионата - стал защитник чемпионов Александр Кольченко.

Символическая сборная Суперлиги Пари-Матч 2017/2018:

Разыгрывающий - Деррик Колтер (Химик) - 16,0 очка + 5,0 передачи + 2,6 подбора (РЕ - 14,9)

Атакующий защитник - Александр Мишула (Днепр) - 13,7 очка + 4,8 передачи + 2,8 подбора (РЕ - 14,5)

Легкий форвард - Владимир Конев (Черкасские Мавпы) - 10,0 очка + 5,9 подбора (РЕ - 13,9)

Мощный форвард - Станислав Тимофеенко (Днепр) - 17,7 очка + 7,6 подбора + 2,3 передачи (РЭ - 20,1)

Центровой - Александр Кушниров (Николаев) - 14,4 очка + 7,4 подбора (РЕ - 16,2)

MVP - Александр Кольченко (Черкасские Мавпы) - 17,0 очка + 3,2 передачи + 2,7 подбора + 2,0 перехвата (РЕ - 15,9)

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