Черкасская команда не дала шансов Днепру в финальной серии.

Черкасские Мавпы обыграли Днепр в третьем матче финальной серии и стали чемпионами Украины.

Мавпы победили во всех играх плей-офф, в том числе обыграли Днепр со счетом 3:0. По итогам сезона Черкасские Мавпы впервые в истории выиграли чемпионат Украины и добыли свои дебютные медали Суперлиги.

Черкаськие Мавпы – Днепр 79:66 (23:15, 20:11, 22:26, 14:14)

Счет в серии 3:0

Черкаськие Мавпы: Бояркин (5 + 4 передачи), Кольченко (7 + 4 передачи + 3 перехвата), Конев (11 + 9 подборов), Липовцев (5 + 5 подборов), Шахид Дэвис (15 + 6 подборов) – старт; Конате (10), Кобец (13), И. Ткаченко (0), Скапинцев (0), Беллфилд (5 + 4 передачи).

Днепр: Вильховецкий (2), Сизов (11 + 6 подборов + 4 передачи – 4 потери), Ревзин (4 + 7 подборов), Глебов (2 + 4 передачи), Тимофеенко (21 + 6 подборов) – старт; Загреба (0), Шундель (10), Закурдаев (7), Шевченко (4), Мироненко

Напомним, Химик стал бронзовым призером Суперлиги.

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