Химик трижды обыграл Николаев в серии.

Химик обыграл Николаев в третьем матча за бронзу Суперлиги.

Южненский клуб всухую выиграл все три матча серии против Николаева и занял третье место в чемпионате Украины.

Суперлига. Бронзовая серия. Третий матч

Николаев - Химик 66:68 (14:22, 15:26, 20:12, 17: 8)

Николаев: Кушниров 18 + 4 подбора, Мусиенко 5 + 8 подборов, Носков 3, Онуфриев 1, Тонченко 0 + 4 передачи - старт, Давидюк 12 Попов 11 + 4 передачи, Аникиенко 6 + 5 подборов, хохоник 4, Иванов 3, Жуковский 3

Химик: Колтер 20 + 6 подборов + 4 передачи, Ерианс 13 + 9 подборов, Павлов 8, Петров 7 + 12 подборов, Сидоров 4 - старт, Антипов 6, Мальчевский 6 + 4 подбора, Рябчук 4 + 4 передачи, Марченко 0

Счет в серии – 0:3

Ранее сообщалось, что Черкасские Мавпы удвоили преимущество над Днепром в финальной серии Суперлиги.

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