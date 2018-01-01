Мавпы вырвали победу во втором матче финальной серии Суперлиги.

Черкасские Мавпы удвоили преимущество над Днепром в финальной серии Суперлиги fbu.ua

Черкасские Мавпы выиграли второй матч финальной серии Суперлиги, обыграв в выездном матче Днепр.

Команды, как и в первом поединке, продемонстрировали равную игру, однако в заключительные полторы минуты Мавпы сумели вырвать победу.

Днепр – Черкасские Мавпы 72:76 (20:17, 14:16, 20:18, 18:25)

Днепр: Вильховецкий (8 + 4 подбора + 4 передачи), Сизов (0 + 3 подбора + 3 передачи), Ревзин (11 + 4 подбора), Глебов (15 + 5 подборов), Тимофеенко (27 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Шундель (6), Закурдаев (3), Шевченко (2), Мироненко.

Черкасские Мавпы: Бояркин (0 + 3 потери), Кольченко (25), Конев (9 + 11 подборов), Липовцев (12), Дэвис (12 + 8 подборов) – старт; Беллфилд (14 + 5 подборов + 3 передачи), Конате (2 + 7 подборов), Кобец (2), Ткаченко.

Счет в серии 0:2

Отметим, что следующий матч пройдет 1-го мая в Черкассах.

Ранее сообщалось, что Федерация баскетбола опубликовала эмоциональный ролик о финальных матчах Суперлиги.

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