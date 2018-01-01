Химик удвоил преимущество над Николаевом в серии за 3-е место
В Южном состоялся второй матч за третье место в плей-офф Суперлиги.
Южненский Химик выиграл второй матч "бронзовой" серии Суперлиги у Николаева.
Суперлига. Плей-офф. Матч за третье место. Второй матч
Химик – Николаев 100:92 (19:22, 22:18, 24:20, 18:23, 17:9)
Серия: 2-0
Ранее сообщалось о том, что Черкасские Мавпы открыли финальную серию Суперлиги победой в Днепре.
Со всеми результатами сезона вы можете ознакомиться здесь.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил