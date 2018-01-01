Химик удвоил преимущество над Николаевом в серии за 3-е место

В Южном состоялся второй матч за третье место в плей-офф Суперлиги.

Химик повел в "бронзовой" серии со счетом 2:0 ФБУ

Южненский Химик выиграл второй матч "бронзовой" серии Суперлиги у Николаева.

Суперлига. Плей-офф. Матч за третье место. Второй матч

Химик – Николаев 100:92 (19:22, 22:18, 24:20, 18:23, 17:9)

Серия: 2-0

Ранее сообщалось о том, что Черкасские Мавпы открыли финальную серию Суперлиги победой в Днепре.

Со всеми результатами сезона вы можете ознакомиться здесь.

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