Переключиться на мобильную версию

Мавпы с победы начали финальную серию Суперлиги

Комментариев: 0
Днепр в домашнем матче уступил Черкасским Мавпам на старте финала чемпионата Украины.
Днепр уступил Черкасским Мавпам
Днепр уступил Черкасским Мавпам
fbu.ua

Черкасские Мавпы открыли финальную серию Суперлиги победой в Днепре с минимальным отрывом 76:75.

Обе команды на равных сражались на протяжении всего поединка, но за 12 секунд до окончания матча капитан черкасского клуба Александр Кольченко набрал два очка, которые и вывели комнаду в лидеры.

Днепр – Черкасские Мавпы 75:76 (28:27, 16:20, 16:14, 15:5), 

Днепр: Вильховецкий (4), Сизов (5 + 5 подборов), Ревзин (8 + 4 подбора + 4 потери), Глебов (18 + 8 подборов + 5 передач), Тимофеенко (12 + 9 подборов + 4 передачи) –  старт; Шундель (15), Закурдаев (10 + 7 подборов), Шевченко (1 + 3 перехвата), Мироненко.

Черкасские Мавпы: Бояркин (10 + 5 подборов), Кольченко (9), Конев (15 + 11 подборов), Липовцев (4 + 5 подборов), Дэвис (9) –  старт; Кобец (13 + 3 перехвата), Конате (6), Беллфилд (5 + 3 передачи), Ткаченко (3).

Счет в серии – 0:1

Следующий матч финальной серии состоится в Днепре 26 апреля.

Ранее сообщалось, что Федерация баскетбола опубликовала эмоциональный ролик о финальных матчах Суперлиги.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Днепр, Черкасские Мавпы, Суперлига, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь