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Последний шаг к титулу: крутой ролик о финальном противостоянии Суперлиги

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Федерация баскетбола Украины подготовила видео о финале чемпионата Украины, где Днепр сразится с Черкасскими Мавпами.
Днепр сразится с Черкасскими Мавпами в финале Суперлиги
Днепр сразится с Черкасскими Мавпами в финале Суперлиги
fbu.ua

Днепр встретится с Черкасскими Мавпами в финальной серии Суперлиги, которая стартует во вторник, 24 апреля, матчем в Днепре.

По этому поводу Федерация баскетбола Украины опубликовала промо-ролик финального противостояния, после просмотра которого ты не сможешь пропустить, как клуб из Черкасс впервые в своей истории будет бороться за золото чемпионата.

Напомним, на пути к финалу Суперлиги Черкасские Мавпы выбили из борьбы Николаев, а Днепр оказался сильнее Химика.

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Теги: Днепр, Черкасские Мавпы, Суперлига, баскетбол, видео
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