Химик обыграл Николаев в первом матче за 3-е место
Южненский Химик одержал победу над Николаевом в первом матче за третье место в плей-офф Суперлиги.
Суперлига. Плей-офф. Матч за третье место. Первый матч
Химик – Николаев 71:60 (17:16, 19:18, 16:5, 19:21)
Серия: 1-0
Химик: Петров (20 + 9 подборов), Павлов (10 + 10 подборов), Сидоров (10 + 8 подборов), Арианс (10 + 6 подборов), Колтер (9 + 8 передач), Мальчевский (9)
Николаев: Носков (15 + 5 подборов), Кушниров (11 + 7 подборов), Давыдюк (10 + 5 подборов), Ануфриев (6), Мусиенко (6), Тонченко (5 + 6 передач)
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