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Днепр в третий раз обыграл Химик и вышел в финал Суперлиги

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Днепр в финале Суперлиги сыграет с Черкасскими Мавпамы.
Днепр в третий раз обыграл Химик и вышел в финал Суперлиги
Днепр в третий раз обыграл Химик и вышел в финал Суперлиги
fbu.ua

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал

Химик – Днепр 69:75 (13:18, 15:19, 13:24, 28:14)

Химик: Колтер (5 + 4 передачи), Рябчук (4), Эрианс (24 + 4 перехвата), Мальчевский, Антипов (4) – старт; Петров (2 + 6 передач + 5 потерь), Павлов (13), Марченко (6), Сидоров (3). 

Днепр: Вильховецкий (15 + 5 подборов), Шундель (4 + 5 потерь), Ревзин (6), Глебов (17 + 7 подборов), Тимофеенко (20 + 13 подборов) – старт; Закурдаев (3), Шевченко (7 + 9 подборов), Мироненко (3 + 4 подбора), Сизов (0 + 7 подборов + 4 передачи). 

Счет в серии – 1:3

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Теги: баскетбол, Днепр, Химик, Суперлига
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