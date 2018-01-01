Фесенко получил награду лучшему игроку марта

Украинец получил звание игрока месяца Авеллино.

Болельщики Авелино признали украинского центрового Кирилла Фесенко лучшим игроком команды в марте, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Голосование за лучшего баскетболиста проходило на официальной странице Авеллино в Facebook.

Напомним, в марта Кирилл Фесенко помог Авеллино пройти Цмоки-Минск и Ювентус в плей-офф Кубка Европы ФИБА.

Ранее Фесенко заявил, что не считает себя ключевым игроком национальной команды.

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