Переключиться на мобильную версию

Плей-офф Суперлиги: Химик сократил разрыв в серии с Днепром

Комментариев: 0
Южненский Химик добыл первую победу в полуфинальной серии против Днепра.
Химик сократил разрыв в серии с Днепром
Химик сократил разрыв в серии с Днепром
fbu.ua

Химик – Днепр 99:81 (22:29, 30:23, 24:17, 23:12)

Химик: Колтер (17), Рябчук (5 + 4 подбора + 4 передачи), Эрианс (9 + 4 передачи), Мальчевский (8 + 6 подборов) Петров (15 + 8 подборов) – старт; Антипов, Павлов (14 + 5 подбора), Марченко (12), Сидоров (15 + 5 передач).

Днепр: Мишула, Вильховецкий (9), Ревзин (12), Глебов (14), Тимофеенко (18) – старт; Загреба (2), Шундель (7 + 4 подбора + 4 передачи), Закурдаев (10), Шевченко (5 + 4 подбора), Мироненко, Сизов (2 + 7 подборов).
 
Счет в серии – 1:2

Поделись:
Теги: баскетбол, Химик, Днепр, плей-офф Суперлиги
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь