Плей-офф Суперлиги: Днепр вырвал победу у Химика

Днепр выиграл второй полуфинальный матч у Химика в серии до трех побед.

Днепр вырвал победу у Химика fbu.org.ua

Днепр – Химик 67:62 (14:10, 15:20, 11:15, 27:17) Днепр: Мишула (12 + 5 передач), Вильховецкий (3), Ревзин (8 + 6 подборов + 4 передачи), Глебов (13 + 10 подборов), Тимофеенко (17 + 5 подборов) – старт; Загреба, Шундель (7), Шевченко (7 + 5 подборов), Сизов (0 + 4 подбора). Химик: Колтер (16), Рябчук (4), Эрианс (13 + 5 подборов), Мальчевский (4 + 8 подборов), Петров (7 + 8 подборов) – старт; Антипов (4), Павлов (3), Марченко, Сидоров (11 + 5 подборов). Счет в серии – 2:0.

Isport.ua