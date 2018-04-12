Плей-офф Суперлиги: Черкасские Мавпы разобрались с Николаевом во втором полуфинале

Черкасские Мавпы выиграли второй матч у Николаева в серии до трех побед.

Черкасские Мавпы выиграли второй матч у Николаева в серии до трех побед. fbu.org.ua

Черкасские Мавпы – Николаев 83:54 (21:12, 12:17, 25:15, 25:10) . Черкасские Мавпы: Бояркин (2), Кольченко (9), Ткаченко (8 + 4 подбора), Липовцев (3 + 7 подборов), Дэвис (16 + 6 подборов) – старт; Кобец (14), Конате (10 + 10 подборов), Конев (10 + 8 подборов + 4 передачи), Беллфилд (7 + 6 подборов + 4 передачи), Скапинцев (4), Руслов, Нагорный. Николаев: Тонченко, Носков (7 + 4 подбора + 4 передачи), Мусиенко, Онуфриев (18), Давидюк (15 + 8 подборов) – старт; Хохоник (8), Жуковский (5), Попов (1), Иванов, Аникиенко, Бобров. Счет в серии – 2:0.

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