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Плей-офф Суперлиги: Днепр разгромил Химик в первом полуфинале

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Днепр в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги на своем паркете уверенно обыграл Химик.
Плей-офф Суперлиги: Днепр разгромил Химик в первом полуфинале
ФБУ

Днепр - Химик 96:62 (18:20, 24:9, 29:17, 25:16)

Днепр: Мишула (4 + 7 передач), Вильховецкий (2 + 4 передачи), Ревзин (20 + 6 подборов), Глебов (5 + 5 подборов + 5 передач), Тимофеенко (23 + 4 подбора) — старт; Загреба (4), Шундель (9), Закурдаев (1), Шевченко (0 + 6 подборов), Мироненко (15 + 6 подборов), Сизов (13 + 5 подборов)

Химик: Колтер (11), Марченко (2 + 4 передачи), Эрианс (4), Павлов (10 + 5 подборов + 4 передачи), Антипов (11) — старт; Мальчевский (15 + 10 подборов), Рябчук, Петров (7), Сидоров (2), Сивир. 

Счет в серии – 1:0

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Теги: баскетбол, Суперлига, Химик, Днепр
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