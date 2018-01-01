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Плей-офф Суперлиги: Черкасские Мавпы обыграли Николаев

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Черкасские Мавпы выиграли первый матч полуфинальной серии у Николаева.
Черкасские Мавпы выиграли первый матч полуфинальной серии у Николаева.
Черкасские Мавпы выиграли первый матч полуфинальной серии у Николаева.
fbu.ua

Суперлига. Плей-офф, полуфинал. Первый матч.

Черкасские Мавпы – Николаев 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23)

Черкасские Мавпы: Дэвис 16 + 8 подборов + 3 передачи + 2 перехвата – 2 потери, Бояркин 12 + 4 передачи + 3 перехвата, Ткаченко 10 + 5 подборов, Кольченко 9, Липовцев 7 – старт, Кобец 20 Конев 12 + 5 подборов + 3 передачи, Конате 3, Беллфилд 2 + 4 передач, Руслов 0, Скапинцев 0, Нагорный 0

Николаев: Кушниров 14 очков + 11 подборов – 3 потери, Онуфриев 11 Попов 6, Мусиенко 6, Тонченко 6 + 6 передач – 6 потерь – старт, Давидюк 12 Носков 9 + 6 подборов – 3 потери, Аникиенко 9 + 5 подборов – 3 потери, Иванов 3, Бобров 2, Жуковский 0, хохоник 0

Счет в серии – 1:0

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Теги: баскетбол, Суперлига, Черкасские Мавпы, Николаев
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