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Украинский баскетболист заинтересовал московский ЦСКА

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Интерес к Боломбою проявляют клубы из России и Китая.
Джоэль Боломбой
Джоэль Боломбой

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении украинского тяжелого форварда Джоэля Боломбоя перед следующим сезоном, сообщает Sportando.

Украинский бигмен провел большую часть нынешнего сезона в G-лиге НБА. Его показатели за Висконсин составили 16,3 очка и 9,5 подбора в среднем за матч.

Сообщается, что интерес к бывшему игроку Юты и Милуоки проявляют также китайские клубы.

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Теги: Джоэль Боломбой, ЦСКА, баскетбол
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