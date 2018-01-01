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Близнюк заявил о желании играть в сборной Украины

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Форвард команды университета Восточного Вашингтона Богдан Близнюк рассказал, что хотел бы выступать за сборную Украины."Конечно, играть за сборную Украины - это нечт.
Богдан Близнюк
Богдан Близнюк
Getty Images

Форвард команды университета Восточного Вашингтона Богдан Близнюк рассказал, что хотел бы выступать за сборную Украины.

“Конечно, играть за сборную Украины - это нечто невероятное и большая честь для меня. Это то, чего я однозначно хочу достичь. Связи с Украиной я не терял никогда, у меня там много родных, я даже очень неплохо говорю на украинском. Собственно, почти вся наша семья между собой общается на украинском“, - цитирует Богдана официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Отметим, что Близнюк родился в Луцке, однако с шести лет живет в США.

В минувший уик-энд украинец принял участие в Матче звезд NCAA, где отыграл 21 минуту и помог команде Запада одержать победу над командой Востока (98:94). Близнюк набрал 11 очков, сделал 3 подбора и 2 перехвата. 

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Теги: Богдан Близнюк, NCAA, Матч звезд, Вашингтон
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