Суперлига: Будивельник снова уступил Николаеву, победы Мавп и Химика

Стали известны первые полуфиналисты Суперлиги.

В субботу, 31 марта, состоялись три матча 1/4 финала Суперлиги. Действующий чемпион Украины - Будивельник снова упустил победу над Николаевом, Химик уже второй раз доказывает преимущество над БИПой, а Мавпы опять обыграли Политехник.

БИПА - Химик 86:96 (23:16, 17:23, 23:23, 23:23)

БИПА: Ефианаи 26 + 8 подборов + 3 передачи, Блаус 14 + 5 подборов, Артамонов 9 + 7 передач + 5 подборов + 2 перехвата, Ноффле 7 + 6 передач, Тищенко 6 - старт, Кривцов 12 + 6 подборов, Луценко 10 + 4 подбора + 3 передачи, Прокопенко 2 + 3 передачи

Химик: Колтер 24 + 9 передач + 5 подборов, Эрианс 14 + 6 подборов - 3 потери, Павлов 13 Антипов 11 Марченко 0 - старт, Петров 14 + 10 подборов + 7 передач + 3 блок-шота - 3 потери, Сидоров 10 , Рябчук 8, Мальчевский 2

Николаев - Будивельник 53:50 (15:17, 16:13, 9:16, 13:4)

Николаев: Тонченко (5 + 5 подборов + 5 потерь), Иванов (12), Носков (15 + 4 подбора), Онуфриев (13 + 7 подборов), Кушниров (9 + 9 подборов) - старт; Мусиенко (3), Аникиенко (2), Попов (2), Жуковский (2), Давидюк, Хохоник.

Будивельник: Дугат (17 + 6 подборов), Отверченко (13), Крутоус (4), Месяц (2), Анисимов (6 + 8 подборов + 5 потерь) - старт; Дроздов (4 + 8 подборов + 4 перехвата), Сандул (2 + 5 подборов), Зотов (2), Винтоняк.

Политехник – Черкасские Мавпы 80:104 (19:28, 13:27, 24:28, 24:21)

Политехник: Йованович (15 + 5 подборов), Савченко (2), Барнс (13), Рочняк (9 + 7 подборов), Вуйович (17 + 7 подборов) - старт; Козлов (14 + 4 подбора + 5 передач), Кузнецов (5), Чугунов (5), Колотилов

Черкасские Мавпы: Бояркин (3 + 4 передачи), Кольченко (22 + 4 передачи), Ткаченко (9 + 6 подборов), Липовцев (5 + 7 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Дэвис (14 + 12 подборов + 4 потери) - старт; Конев (16), Кобец (18 + 6 подборов + 4 передачи), Руслов (3), Скапинцев (4 + 8 подборов), Беллфилд (10 + 6 подборов + 5 передач).