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Днепр едва не упустил победу над Запорожьем

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Победитель регулярного чемпионата Украины с трудом выиграл первый матч плей-офф.
Запорожье дал бой Днепру
Запорожье дал бой Днепру
ФБУ

Днепр — БК Запорожье-ZOG 85:82 (21:13, 22:25, 18:20, 24:24)

Днепр: Мишула (9 + 4 перехвата), Шундель (11 + 7 передач), Ревзин (12 + 5 подборов), Глебов (14 + 6 передач), Тимофеенко (14 + 10 подборов + 4 блок-шота) — старт; Сизов (9 + 5 подборов), Шевченко (7 + 5 подборов), Загреба (5), Закурдаев (4).

Запорожье: Кожемякин (15 + 4 передачи + 4 потери), Кондраков (5 + 4 передачи + 3 перехвата), Щепкин (16 + 4 передачи), Никитин (12 + 5 подборов), Ворник (2 + 9 подборов)— старт; Овдеенко (13), Анисимов (11 + 6 подборов), Теряник (4), Буц (4 + 6 подборов), Ткачук (0).

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Теги: Суперлига, Днепр, баскетбол
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