Старт серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу отметился сенсацией.

Тремя матчами в Украине стартовала серия плей-офф баскетбольной Суперлиги и сразу же произошла первая сенсация – прошлогодний чемпион Будивельник дома уступил Николаеву.

В двух других матчах дня выиграли команды, которые оказались выше соперника и в регулярном чемпионате.

Будивельник — МБК Николаев 63:82 (19:16, 16:21, 15:21, 13:24)

Будивельник: Дугат (6 + 6 потерь + 4 перехвата), Отверченко (10), Крутоус (13), Дроздов (2 + 5 подборов), Сандул (2 + 4 подбора) — старт; Анисимов (14 + 7 подборов), Зотов (9), Месяц (7), Винтоняк (0), Дзюба (0).

Николаев: Тонченко (18 + 5 передач), Иванов, Носков (10 + 4 передачи + 5 потерь + 4 перехвата), Онуфриев (12 + 9 подборов + 4 перехвата), Кушниров (22) — старт; Попов (11 + 5 передач + 5 потерь), Аникиенко (5), Мусиенко (2), Давидюк (0), Хохоник (0), Бобров (0).

Химик — БИПА 80:69 (24:17, 16:18, 16:16, 24:18)

Химик: Колтер (5), Марченко (5), Эрианс (0 + 4 передачи), Павлов (8 + 7 подборов), Антипов (15 + 7 подборов) — старт; Петров (15 + 7 подборов), Мальчевский (14), Рябчук (9), Сидоров (9 + 4 передачи).

БИПА: Артамонов (11 + 5 подборов + 5 передач), Луценко (11 + 5 подборов + 4 перехвата), Эфианайи (14 + 5 передач), Кривцов (10), Тищенко (2) — старт; Блаус (14 + 6 подборов), Беликов (4), Прокопенко (3), Воевода (0), Ноффле (0)

Черкасские Мавпы — Политехник 128:89 (31:25, 27:22, 32:19, 38:23)

Черкасские Мавпы: Бояркин (3 + 7 передач), Кольченко (40 + 4 передачи), Ткаченко (14 + 4 перехвата), Липовцев (5 + 4 передачи), Дэвис (21 + 9 подборов) — старт; Кобец (15 + 5 передач), Конате (12 + 6 подборов), Беллфилд (9 + 5 передач), Скапинцев (5), Руслов (4), Нагорный (0)/

Политехник: Йованович (16 + 4 передачи), Савченко (3), Барнс (18 + 5 подборов), Рочняк (18 + 10 подборов + 7 потерь), Вуйович (12) — старт; Козлов (11 + 5 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Колотилов (6), Чугунов (5), Рудаков (0), Кузнецов (0).