Вашему вниманию результаты матче чемпионата Украины по баскетболу за 23 марта.

Будивельник — Химик 86:81 (26:23, 18:24, 25:15, 17:19)

Будивельник: Дугат (22 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко (11 + 6 передач), Крутоус (15 + 6 подборов), Дроздов (8 + 6 подборов), Сандул (6 + 5 подборов) — старт; Анисимов (10 + 4 передачи), Винтоняк (6), Месяц (4), Зотов (4 + 5 передач).

Химик: Колтер (12 + 6 передач), Сивир (4), Мальчевский (9), Павлов (15 + 7 подборов), Антипов (4) — старт; Эрианс (13), Петров (10 + 13 подборов + 6 передач), Рябчук (9), Марченко (5), Сидоров (0 + 4 передачи).

Днепр — МБК Николаев 80:72 (23:8, 16:8, 20:34, 21:22)

Днепр: Вильховецкий (5), Мишула (16 + 4 подбора + 4 передачи + 5 потерь), Ревзин (18), Глебов (4 + 6 подборов + 4 передачи + 5 потерь + 3 перехвата), Тимофеенко (12 + 6 подборов + 5 передач) — старт; Шундель (7), Шевченко (7), Шевченко (6 + 6 подборов), Закурдаев (5), Загреба (4), Сизов (3 + 12 подборов).

Николаев: Тонченко (3 + 3 перехвата), Иванов (9), Носков (7 + 6 передач), Онуфриев (9 + 6 подборов), Кушниров (6 + 5 подборов) — старт; Давидюк (18), Аникиенко (7 + 5 подборов), Мусиенко (6), Жуковский (3 + 6 подборов), Хохоник (2), Попов (2), Бобров (0).

Черкасские Мавпы — БИПА 88:72 (28:18, 23:19, 21:20, 16:15)

Черкасские Мавпы: Бояркин (8 + 6 передач), Кольченко (27 + 4 передачи), Ткаченко (4 + 7 подборов), Липовцев (9 + 5 подборов), Дэвис (11) — старт; Кобец (16 + 5 подборов), Беллфилд (6), Конате (4), Руслов (3), Скапинцев (0 + 4 подбора), Нагорный.

БИПА: Артамонов (6 + 5 подборов + 7 передач + 4 потери), Беликов (14), Эфианайи (3 + 5 потерь), Кривцов (12), Блаус (11 + 8 подборов + 6 передач) — старт; Луценко (10), Ноффле (10 + 7 подборов + 4 передачи), Тищенко (3), Прокопенко (3), Балабан (0).

Политехник — БК Запорожье-ZOG 81:96 (26:16, 18:27, 14:30, 23:23)

Политехник: Йованович (8 + 7 передач), Козлов (24), Барнс (22 + 4 подбора + 6 передач), Рочняк (8 + 8 подборов), Вуйович (9 + 4 перехвата) — старт; Колотилов (5), Рудаков (3), Кузнецов (2), Савченко (0), Чугунов (0).

Запорожье: Ткачук (7 + 6 передач), Щепкин (29), Овдеенко (7 + 7 подборов), Никитин (18), Анисимов (7 + 9 подборов) — старт; Ворник (5), Теряник (5), Кожемякин (14 + 8 подборов + 5 потерь), Кондраков (4), Буц (0).

Смотрите также расписание и результаты матчей Суперлиги, а также турнирную таблицу.