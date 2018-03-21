Суперлига: Будивельнык был сильнее БИПЫ

Будивельник поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

Будивельник обыграл БИПУ и поднялся на вторую строчку Суперлиги.

Будивельник – БИПА 87:70 (18:26, 27:14, 24:4, 18:26)

Будивельник: Дугат (6 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко (18 + 5 передач), Месяц (1), Дроздов (4 + 4 подбора), Сандул (10 + 10 подборов + 4 передачи + 2 перехвата) – старт; Анисимов (15), Винтоняк (6), Дзюба (3), Зотов (7 + 4 передачи + 4 перехвата), Крутоус (17).

БИПА: Ноффле (4 + 5 подборов), Прокопенко (4 + 4 потери), Эфианайи (10), Кривцов (8), Блаус (6) – старт; Луценко (9 + 6 подборов), Тищенко (15 + 8 подборов), Беликов (4 + 8 подборов), Воевода (6 + 4 передачи), Балабан (4).

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