Украина – вторая в общем рейтинге национальных ассоциаций по баскетболу 3х3
Женская сборная Украины 3х3 поднялась на первую строчку европейского рейтинга.
Украина поднялась на вторую позицию общего рейтинга национальных ассоциаций по баскетболу 3х3.
Женский украинский баскетбол 3х3 поднялся на первую строчку европейского рейтинга и остался вторым в мире.
Позиция мужского баскетбола 3х3 не изменилась и он продолжает занимать пятое место и в мире и в Европе.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу единолично возглавила отборочную группу к чемпионату мира 2019 года.
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