Переключиться на мобильную версию

Украина – вторая в общем рейтинге национальных ассоциаций по баскетболу 3х3

Комментариев: 0
Женская сборная Украины 3х3 поднялась на первую строчку европейского рейтинга.
Женский баскетбол 3х3 стал первым в европейском рейтинге
Женский баскетбол 3х3 стал первым в европейском рейтинге
facebook.com/olympicua

Украина поднялась на вторую позицию общего рейтинга национальных ассоциаций по баскетболу 3х3.

Женский украинский баскетбол 3х3 поднялся на первую строчку европейского рейтинга и остался вторым в мире.

Позиция мужского баскетбола 3х3 не изменилась и он продолжает занимать пятое место и в мире и в Европе.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу единолично возглавила отборочную группу к чемпионату мира 2019 года.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь