Женская сборная Украины 3х3 поднялась на первую строчку европейского рейтинга.

Женский баскетбол 3х3 стал первым в европейском рейтинге facebook.com/olympicua

Украина поднялась на вторую позицию общего рейтинга национальных ассоциаций по баскетболу 3х3.

Женский украинский баскетбол 3х3 поднялся на первую строчку европейского рейтинга и остался вторым в мире.

Позиция мужского баскетбола 3х3 не изменилась и он продолжает занимать пятое место и в мире и в Европе.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу единолично возглавила отборочную группу к чемпионату мира 2019 года.

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