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Суперлига: Химик обыграл БИПУ в перенесенном матче

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Южненский Химик утвердился на четвертом месте в турнирной таблице.
Суперлига: Химик обыграл БИПУ в перенесенном матче

БИПА — Химик 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21)

БИПА: Кривцов (12), Артамонов (11 + 7 передач), Эфианайи (8 + 8 подборов), Тищенко (8 + 6 подборов), Луценко (3) — старт; Ноффле (13), Блаус (12 + 7 подборов + 5 передачи), Беликов (10), Прокопенко (6), Воевода (0).

Химик: Колтер (21 + 5 подборов + 5 потерь + 3 перехвата), Антипов (7 + 5 подборов), Павлов (6), Мальчевский (5), Сивир (0) — старт; Эрианс (29), Петров (17 + 6 передач), Марченко (3).

Смотрите также расписание и результаты матчей Суперлиги, а также турнирную таблицу.

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Теги: Суперлига, баскетбол, Химик, БИПА
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