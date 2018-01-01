Болельщик точным броском выиграл кругленькую сумму на финале Кубка Украины
Болельщик неплохо подзаработал во время финала Кубка Украины.
В перерыве финала Кубка Украины по баскетболу, где встретились Химик и Днепр, болельщик поучаствовал в конкурсе и неплохо подзаработал.
Мужчина закинул трехочковый с центра площадки и выиграл 20 тысяч гривен.
Напомним, что Днепр обыграл Химик с перевесом в семь очков и выиграл во второй сезон подряд Кубок Украины.
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