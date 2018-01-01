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Болельщик точным броском выиграл кругленькую сумму на финале Кубка Украины

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Болельщик неплохо подзаработал во время финала Кубка Украины.
Болельщик точным броском выиграл кругленькую сумму на финале Кубка Украины
Болельщик точным броском выиграл кругленькую сумму на финале Кубка Украины
fbu.ua

В перерыве финала Кубка Украины по баскетболу, где встретились Химик и Днепр, болельщик поучаствовал в конкурсе и неплохо подзаработал.

Мужчина закинул трехочковый с центра площадки и выиграл 20 тысяч гривен. 

Напомним, что Днепр обыграл Химик с перевесом в семь очков и выиграл во второй сезон подряд Кубок Украины.

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Теги: баскетбол, Кубок Украины, Днепр, Химик
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