Болельщик точным броском выиграл кругленькую сумму на финале Кубка Украины

Болельщик неплохо подзаработал во время финала Кубка Украины.

В перерыве финала Кубка Украины по баскетболу, где встретились Химик и Днепр, болельщик поучаствовал в конкурсе и неплохо подзаработал.

Мужчина закинул трехочковый с центра площадки и выиграл 20 тысяч гривен.

Напомним, что Днепр обыграл Химик с перевесом в семь очков и выиграл во второй сезон подряд Кубок Украины.

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