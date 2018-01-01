Днепр выиграл Кубок Украины, обыграв Химик

Днепр был сильнее Химика в финале Кубка Украины по баскетболу.

В Харькове состоялся финал Кубка Украины по баскетболу, где встретились Химик и Днепр. Дебют встречи остался за одноименной командой из Днепра. Подопечные Дениса Журавлева быстро переходили из обороны в атаку, а также отметились хорошей реализацией. Тем самым сумели уйти на перерыв после первой четверти с преимуществом +6.

Во втором периоде Химик сумел выровнить игру и добыть победу в четверти. Однако результативный рывок Днепра позволил уйти на перерыв после третьей четверти с отрывом +8. В итоге Днепр довел матч до логичной победы и стал обладателем Кубка Украины-2018.

Химик – Днепр 71:78 (16:22, 18:15, 14:19, 23:22)

Химик: Колтер 22 + 5 подборов + 3 передачи + 2 перехвата - 2 потери, Мальчевский 10 + 6 подборов, Ерианс 7 + 3 перехвата, Марченко 2, Антипов 0 - старт, Петров 18 + 8 подборов + 4 передачи, Сивири 8 + 6 подборов + 3 передачи + 2 перехвата, Павлов 4 + 5 подборов.

Днепр: Глебов 21 + 7 подборов + 4 передачи - 4 потери, Тимофеенко 20 + 10 подборов - 4 потери, Мишула 14 + 8 передач, Ревзин 9 + 5 подборов, Шундель 4 - старт Шевченко 4, Закурдаев 4, Сизов 2.

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По материалам fbu.ua