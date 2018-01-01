Химик и Днепр встретятся в финале Кубка Украины
БИПА - Химик 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:19)
БИПА: Ефианаи 23 + 13 подборов - 3 потери, Ноффле 10 + 5 подборов + 2 перехвата - 3 потери, Артамонов 8 + 5 подборов + 4 передачи, Блаус 8 + 7 подборов + 3 передачи, Беликов 5 - старт, Кривцов 4 + 4 подбора, Луценко 3, Тищенко 0, Воевода 0
Химик: Колтер 25 + 6 подборов + 4 передачи - 3 потери, Марченко 12, Ерианс 6 + 4 подбора, Павлов 6, Антипов 2 + 6 подюоров - старт, Мальчевский 10 + 5 подборов, Петров 7 + 9 подборов + 6 передач - 3 потери, Сивир 1
Днепр – Политехник – 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16)
Днепр: Мишула (16 + 8 передач), Шундель (12), Ревзин 12, Глебов, Тимофеенко 17 + 10 подборов - старт; Закурдаев 8, Шевченко 9 + 5 подборов, Сизов 0 + 5 подборов.
Политехник: Йованович 19 + 4 подборов + 3 передачи, Козлов 8 + 5 передач, Барнс 22 + 5 подборов, Рочняк 18 + 9 подборов, Вуйович 6 + 5 подборов + 6 передач - старт; Рудаков 2, Кузнецов, Колотилов
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