Суперлига: Днепр обыграл Будивельник, Мавпы разобрались с Политехником
Днепр – Будивельник 75:70 (19:20, 19:11, 18:17, 19:22)
Днепр: Мишула (18 + 6 передач), Шундель (3), Ревзин (7), Шевченко (18 + 10 подборов + 3 блок-шота), Тимофеенко (21 + 7 подборов + 4 потери) — старт; Закурдаев (4), Мироненко (2 + 8 подборов), Сизов (2 + 6 подборов + 4 потери).
Будивельник: Дугат (26 + 6 подборов + 7 передач), Отверченко (8), Крутоус (4), Месяц (7), Сандул (8 + 7 подборов + 3 блок-шота) — старт; Анисимов (7), Винтоняк (2), Зотов (4), Дроздов (4 + 7 подборов).
Политехник – Черкасские Мавпы 75:96 (20:21, 17:36, 15:20, 23:19)
Политехник: Йованович (8 + 5 потерь), Козлов (10), Барнс (21 + 8 подборов + 4 потери), Рочняк (14 + 7 подборов + 4 потери), Вуйович (11 + 8 подборов) – старт; Рудаков (7), Кузнецов, Колотилов (2), Савченко (2).
Мавпы: Бояркин, Кольченко (10), Конев (7 + 4 подбора + 4 передачи), Липовцев (4 + 5 подборов), Дэвис (24 + 5 подборов + 4 перехвата) – старт; Конате (13 + 5 подборов), Кобец (23), Руслов (2), Ткаченко (5 + 3 перехвата), Беллфилд (8 + 6 передач).
Смотрите также расписание и результаты матчей Суперлиги, а также турнирную таблицу.
Полная версия правил