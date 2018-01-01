Суперлига: Химик на выезде обыграл Запорожье, БИПА вырвала победу у Николаева

Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу за 3 марта.

Запорожье – Химик 79:86 (22:19, 14:25, 27:22, 16:20)

Химик: Колтер (26 + 11 передач + 2 перехвата - 5 потерь), Павлов (21 + 9 подборов), Ерианс (19 + 5 подборов), Антипов (5 + 9 подюоров), Марченко (2) - старт, Мальчевский 7, Сивир (6 + 6 подборов), Войналович 0

Запорожье: Щепкин (19 + 7 подборов + 3 передачи), Анисимов (12 + 10 подборов), Овдеенко (6), Ткачук (5), Никитин (2 + 4 подбора) - старт, Ворник (11), Кожемякин (10), Буц (7), Кондраков (7 + 5 передач), Теряник 0

Николаев – БИПА-Одесса – 85:89 (20:22, 25:21, 18:19, 22:27)

Николаев: Тонченко (5 + 12 передач), Денис Иванов (6), Онуфриев (9), Носков (13 + 6 подборов + 6 передач), Кушниров (11 + 11 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота) – старт; Аникиенко (5), Жуковский (16), Давыдюк (13), Хохоник, Попов (7), Гуржий

БИПА-Одесса: Артамонов (17 + 9 передач), Луценко (8 + 5 подборов + 2 блок-шота), Эфианайи (16 + 11 подборов), Кривцов (9), Блаус (12 + 8 подборов) – старт; Тищенко (7), Воевода, Балабан (10), Ноффле (10)

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