Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу за 2 марта.

Днепр — Черкасские Мавпы 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14)

Днепр: Мишула (7 + 5 потерь + 3 перехвата), Шундель (8 + 5 подборов + 3 перехвата), Ревзин (11 + 5 подборов), Шевченко (17), Тимофеенко (8) — старт; Закурдаев (9 + 4 передачи), Сизов (9 + 7 подборов), Мироненко (0 + 9 подборов).

Черкасские Мавпы: Бояркин (4), Кольченко (24), Конев (10), Липовцев (0 + 4 подбора + 4 передачи), Дэвис (6 + 6 подборов) — старт; Кобец (25), Конате (9 + 6 подборов), Ткаченко (3), Беллфилд (2 + 6 передач + 6 потерь), Руслов (0).

Политехник — Будивельник 65:70 (11:25, 18:14, 20:15, 16:16)

Политехник: Йованович (7), Барнс (16 + 7 подборов), Рудаков (2 + 6 подборов), Рочняк (8 + 7 подборов), Колотилов (4) — старт; Вуйович (15 + 8 подборов), Козлов (13 + 6 передач), Кузнецов (0 + 6 подборов), Чугунов (0).

Будивельник: Зотов (2 + 6 передач + 4 перехвата), Дугат (13 + 10 подборов), Крутоус (13 + 5 подборов), Дроздов (7 + 8 подборов), Сандул (10 + 5 подборов) — старт; Месяц (13), Анисимов (12 + 6 подборов), Винтоняк (0), Дзюба (0).

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