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Суперлига: БИА обыграла Запорожье

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Артамонов записал на свой счет трипл-дабл.
Суперлига: БИА обыграла Запорожье
ФБУ

БК Запорожье-ZOG — БИПА 59:84 (21:20, 14:20, 16:19, 8:25)

Запорожье: Ткачук (2), Щепкин (18), Овдеенко (4 + 8 подборов + 5 передач), Никитин (2 + 5 подборов), Анисимов (8 + 9 подборов) — старт; Ворник (12), Кожемякин (5 + 5 передач), Кондраков (5), Буц (3), Теряник (0).

БИПА: Артамонов (11 + 11 подборов + 12 передач), Луценко (13 + 5 подборов), Эфианайи (7), Кривцов (7 + 5 подборов), Тищенко (14 + 9 подборов) — старт; Блаус (13 + 8 подборов), Воевода (8), Ноффле (6 + 5 подборов + 4 передачи), Балабан (5 + 4 подбора).

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Теги: Суперлига, баскетбол, БИПА, баскетбол
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